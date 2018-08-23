Экстренную посадку совершил в Сургуте пассажирский самолет компании «S7»

По предварительным данным, во время полета отказал один из двигателей, хотя в самой авиакомпании говорят, что возникли проблемы с системой кондиционирования воздуха. На борту Embraer находились 30 человек. Никто не пострадал. Самолет совершал рейс из Норильска в Новосибирск.