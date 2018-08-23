Экстренную посадку совершил в Сургуте пассажирский самолет компании «S7»
По предварительным данным, во время полета отказал один из двигателей, хотя в самой авиакомпании говорят, что возникли проблемы с системой кондиционирования воздуха. На борту Embraer находились 30 человек. Никто не пострадал. Самолет совершал рейс из Норильска в Новосибирск.
Комментарии6
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askol2016 23 августа 2018 | 08:56
Благодаря живительным санкциям и провалившемуся импортозамещению, "птичкопад" усиливается. Скоро полеты станут а России смертельным аттракционом - "русской рулеткой"
koltak76_ 23 августа 2018 | 09:10
askol2016: Ничего, все нормально)) Наши пенсионеры еще не такое вытерпливали.
Дядя Вова, мы с тобой!
rom8883 23 августа 2018 | 08:59
Я желаю удачи этой компании, которая в таких условиях ещё работает.
vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 09:05
Это НАТО виновато,
А не наша чудо-Вата,
Водкой будучи смочён
Получается тампон.
koltak76_ 23 августа 2018 | 09:13
Самое главное, духовно скрыть правду и вовремя патриотично все опровергнуть.
Это не двигатель отказал, это командир экипажа забыл сигареты в аэропорту купить.
Спите спокойно, дорогие Россияне! У нас все хорошо!!
vilingrad 23 августа 2018 | 09:33
А Вова хочет, чтобы у него ракеты с ядерным наддувом летали. Тут проверенное не выдерживает...