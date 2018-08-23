Более ста миллионов рублей будет потрачено в Москве на украшение избирательных участков

На эти цели к выборам мэра будет потрачено в два раза больше денег, чем при подготовке к недавней президентской кампании. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Как ожидается, участки для голосования в Москве будут украшены перетяжками, гирляндами и декоративными фигурами из воздушных шаров.