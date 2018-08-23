Более ста миллионов рублей будет потрачено в Москве на украшение избирательных участков
На эти цели к выборам мэра будет потрачено в два раза больше денег, чем при подготовке к недавней президентской кампании. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Как ожидается, участки для голосования в Москве будут украшены перетяжками, гирляндами и декоративными фигурами из воздушных шаров.
Комментарии2
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milenacotliar 23 августа 2018 | 08:36
И бусы будут раздавать с красивыми набедренными повязками и зубами мамонта.
student_ru_ru 23 августа 2018 | 08:36
"Смерть ей к лицу"