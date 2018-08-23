Команда атаковать полицейских в Чечне поступала из-за рубежа
Так считает глава республики Рамзан Кадыров. На этой неделе группа подростков совершила серию нападений на сотрудников силовых структур в разных районах Чечни. Кадыров назвал произошедшее «настоящим заговором», при этом он полагает, что указания молодежи поступали через соцсети.
Комментарии3
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askol2016 23 августа 2018 | 08:38
Следующий начальник Чечни, когда-нибудь в будущем, будет рассказывать в интервью: "Первого своего кадыровца я убил в 11 лет..."
kryimzdick 23 августа 2018 | 08:38
Чё не с Марса?
xoxloparasha 23 августа 2018 | 08:41
kryimzdick: С Марса работают Российские хакеры взламывающие избирательные коробки пиндосов . Марснаш !