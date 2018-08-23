Команда атаковать полицейских в Чечне поступала из-за рубежа

Так считает глава республики Рамзан Кадыров. На этой неделе группа подростков совершила серию нападений на сотрудников силовых структур в разных районах Чечни. Кадыров назвал произошедшее «настоящим заговором», при этом он полагает, что указания молодежи поступали через соцсети.