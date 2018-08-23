США, возможно, сегодня официально объявят о начале действия новых ограничительных мер в отношении России
На фоне ожидания новых американских санкций накануне заметно подешевел российский рубль. Сегодня с утра ситуация на валютном рынке пока стабильная.
Комментарии2
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davi__koloradov 23 августа 2018 | 08:36
путирашку "мочить в сортире"!
maikl5301 23 августа 2018 | 08:38
Ну все, продаю свои три квартиры и бегу сахар соль спички покупать...