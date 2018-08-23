Линию разграничения между Грузией и Южной Осетией собирается посетить канцлер Германии

Ангела Меркель сегодня начинает большое закавказское турне. Тбилиси будет первой столицей, в которую она прибудет. Из Грузии канцлер ФРГ отправится в Ереван, где встретится с новым армянским лидером. Завершится поездка в Баку, где речь пойдет, в том числе, о поставках энергоносителей в Европу.