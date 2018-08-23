Линию разграничения между Грузией и Южной Осетией собирается посетить канцлер Германии
Ангела Меркель сегодня начинает большое закавказское турне. Тбилиси будет первой столицей, в которую она прибудет. Из Грузии канцлер ФРГ отправится в Ереван, где встретится с новым армянским лидером. Завершится поездка в Баку, где речь пойдет, в том числе, о поставках энергоносителей в Европу.
Комментарии2
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zztop1960 23 августа 2018 | 08:30
Меркель поехала изучать альтернативу Северному потоку 2 , газопроводу из Азербайджана , а после раздела Каспия, из Туркмении в Европу ?
sg97 23 августа 2018 | 08:31
Анджелке покажут место, откуда подготовленные янкелями грузинские вояки начали обстрел мирных жителей Цхинвала?