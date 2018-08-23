Досудебные блокировки за оправдание экстремизма и терроризма, могут затронуть почти 20 миллионов сайтов
Такие оценки содержатся в заключении Экспертного совета при правительстве. Он раскритиковал проект, который недавно подготовило Министерство связи. В частности, указывается, что незаконными могут оказаться многие произведения советской литературы, современной, отечественной и зарубежной публицистики. Экспертный совет считает, что как оправдывающие экстремизм и терроризм, могут быть квалифицированы даже известные работы Ленина и Маркса. Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ».
Комментарии8
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sg97 23 августа 2018 | 08:20
Или закроют комментарии на Эхе или закроют самом Эхо..Ну или как вариант проснутся модераторы и будут удалять комментарии разных ублюдков, в-открытую призывающие к свержению существующей власти
vasyakirin 23 августа 2018 | 08:24
sg97: А если призыв не к смене власти, а только, Путина, Медведева, и еще ряда фамилий из депутатов?
aleksandr39 23 августа 2018 | 08:31
sg97: А что делать с телевизором который каждый день оправдывает войну которую ведет Россия в Украине ?
aleksandr39 23 августа 2018 | 08:31
sg97: А что делать с телевизором который каждый день оправдывает войну которую ведет Россия в Украине ?
neyexo 23 августа 2018 | 08:23
Это не ДОсудебная блокировка - т.к. суда НЕ будет.
Соответственно, если после ДОсудебной блокировки обращения в суд не было, сайт должен разблокироваться
neyexo 23 августа 2018 | 08:25
Надо так прямо и записать в законе - ВНЕсудебная блокировка, а не ДОсудебная
Досудебная это если заблокировали и побежали в суд за постановлением.
Хотя не исключаю, что постановления суда есть и все эти сайты списком по миллиону в каждом.
andygo__ru 23 августа 2018 | 08:29
"могут быть квалифицированы даже известные работы Ленина" ---
--- необычайное умиление вызвало вот это вот ДАЖЕ!
т.е.: ДАЖЕ самого Великого Ленина! ДАЖЕ!!!! ;) :) :)
student_ru_ru 23 августа 2018 | 08:33
Если у власти старперы с багажом знаний 50-летней давности, уверенные в том, что это вечные истины на миллиард лет вперёд, то именно такой маразм и происходит.