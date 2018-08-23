Досудебные блокировки за оправдание экстремизма и терроризма, могут затронуть почти 20 миллионов сайтов

Такие оценки содержатся в заключении Экспертного совета при правительстве. Он раскритиковал проект, который недавно подготовило Министерство связи. В частности, указывается, что незаконными могут оказаться многие произведения советской литературы, современной, отечественной и зарубежной публицистики. Экспертный совет считает, что как оправдывающие экстремизм и терроризм, могут быть квалифицированы даже известные работы Ленина и Маркса. Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ».