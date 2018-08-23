Московские власти потратят более 100 миллионов рублей на украшение избирательных участков на выборах градоначальника

Это вдвое больше суммы, затраченной на те же цели во время президентской кампании.

Перетяжками, гирляндами, баннерами с логотипом выборов декорируют столичные участки для голосования. Повсюду установят визуальную навигацию, а, например, на участках в Юго-Западном округе избирателей будут встречать летающие конструкции из шаров. Те, кто уже отдал свой голос, смогут сфотографироваться с табличкой «Мы с папой (или мамой) выбрали мэра Москвы». Это следует из документов, размещенных управами и префектурами города на сайте госзакопок, пишут «Ведомости». В целом все это праздничное убранство повторяет дизайн участков во время выборов президента, но обойдется в два раза дороже – весной на это потратили 50 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджетов органов власти.

Оформление участков нужно не для привлечения избирателей, считает бывший член Мосгоризбиркома Михаил Петров. В комментарии «Ведомостям» он отметил, что праздничная атмосфера на выборах должна стать противовесом для тех, кто последует призыву оппозиционера Алексея Навального и пойдет на митинг против пенсионной реформы.

Напомним, что Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября – в единый день голосования, когда в Москве и других регионах России будут проходить выборы