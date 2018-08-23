Московские власти потратят более 100 миллионов рублей на украшение избирательных участков на выборах градоначальника
Это вдвое больше суммы, затраченной на те же цели во время президентской кампании.
Перетяжками, гирляндами, баннерами с логотипом выборов декорируют столичные участки для голосования. Повсюду установят визуальную навигацию, а, например, на участках в Юго-Западном округе избирателей будут встречать летающие конструкции из шаров. Те, кто уже отдал свой голос, смогут сфотографироваться с табличкой «Мы с папой (или мамой) выбрали мэра Москвы». Это следует из документов, размещенных управами и префектурами города на сайте госзакопок, пишут «Ведомости». В целом все это праздничное убранство повторяет дизайн участков во время выборов президента, но обойдется в два раза дороже – весной на это потратили 50 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджетов органов власти.
Оформление участков нужно не для привлечения избирателей, считает бывший член Мосгоризбиркома Михаил Петров. В комментарии «Ведомостям» он отметил, что праздничная атмосфера на выборах должна стать противовесом для тех, кто последует призыву оппозиционера Алексея Навального и пойдет на митинг против пенсионной реформы.
Напомним, что Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября – в единый день голосования, когда в Москве и других регионах России будут проходить выборы
Комментарии4
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starokozlovicky2gus 23 августа 2018 | 08:09
>Оформление участков нужно не для привлечения избирателей
Конечно, не для него. Главная цель - попилить деньги, отдав заказ на эти миллионы шариков своей карманной фирме.
lion64__2 23 августа 2018 | 08:13
И сколько из этих миллионов украдут чиновники? Проворовавшихся чиновников надо судить как государственных изменников и врагов народа. Меньше 15 лет с конфискацией не давать.
Лично мне без разницы, украсят участки или нет. Схожу, проголосую против собачанина.
andygo__ru 23 августа 2018 | 08:24
"Перетяжками, гирляндами, баннерами с логотипом выборов декорируют столичные участки ...... Оформление участков нужно не для привлечения избирателей, считает бывший член" ----
--- вот лично я щетаю, что нужно еще организовать продажу всякого рода дефицитных консервов за пол-цены: 86% населения, убежден, такое напоминание о щесливых советских временах понравится очень. А среди пенсионеров, подозреваю, все 99%, радостно голосовавших за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, теперь столь же радостно готовы вспомнить чудесный Советский Союз и жим-жим кольцо врагов вокруг него...
И - шариков, шариков надутых побольше: разноцветные надутые шарики - это же так символично... во всех смыслах этого слова!
tv_victim 23 августа 2018 | 08:35
СОВОК!