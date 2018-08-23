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08:02, 23 августа 2018

Пресненский суд Москвы как ожидается начнёт допрос свидетелей обвинения по делу Дмитрия Захарченко

Его обвиняют в получении крупных взяток и злоупотреблении служебным положением.

Вину в получении взяток Дмитрий Захарченко на прошлом заседании не признал. Сказал, что обвинение ему непонятно. И попросил начать судебное следствие с исследования письменных материалов. Прокурор настояла на допросе свидетелей обвинения. Судья согласилась. Среди тех кого допросит суд начальник подсудимого глава антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко, сообщает РИА со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах. В суд вызовут также бывшего зама Курносенко Александра Тищенко и ряд оперативников, начальником которых был Захарченко. Его обвиняют в получении крупных взяток. От ресторатора, уроженца Туниса Меди Дуссы подсудимый по версии следствия получил 800 тысяч долларов. И дисконтную карту с 50-типроцентной скидкой, с помощью неё Захарченко сэкономил больше трёх миллионов рублей. Его также обвиняют в злоупотреблением служебным положением.

В деле не фигурирует крупная сумма наличности, найденной в квартирах Захарченко и его семьи. Силовики обнаружили 9 миллиардов рублей. Изъятую сумму и имущество генпрокуратура призвала передать государству. Никулинский суд, который рассматривает этот вопрос, вынесет решение сегодня.

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