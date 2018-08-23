В Женеве сегодня пройдет встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и советника президента США Джона Болтона
Как ожидается, они обсудят двусторонние отношения, а также ряд международных вопросов.
Фиксированной повестки у предстоящей встречи Патрушева и Болтона нет. Об этом, по крайней мере, ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В аппарате Совбеза также лишь отметили, что речь пойдет о перспективах взаимодействия России и США в сфере безопасности. В свою очередь советник американского президента по нацбзопасности Джон Болтон высказался о встрече с Патрушевым более конкретно. В интервью агентству Рейтер он сказал, что будет использовать конфликт в Сирии как рычаг давления на Россию. По мнению советника Дональда Трампа, Москва увязла в регионе и пытается найти союзников в Европе для совместного восстановления Сирии. А в комментарии телеканалу ABC Болтон назвал одной из возможных тем встречи с секретарем Совета безопасности выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза. На ней обсуждались основные раздражители в отношениях с США и сирийский конфликт.
Комментарии5
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andygo__ru 23 августа 2018 | 08:13
...А, так это тот самый Патрушев, на самолете которого наркотики из Аргентины транспортировали? Возможно, что-то путаю: как-то сложновато в последнее время отслеживать, кто "хороший", а кто - "плохой-плохой". ;)
В общем, рискну-пискну предположить, что темой обсуждения, в очередной раз, будет:
спасение рядовых Бута и Бутиной.
yralez 23 августа 2018 | 08:17
Если так важно, зачем посылать кокаинового петрушку ?
kara 23 августа 2018 | 08:18
Может дуэль?
andy66 23 августа 2018 | 08:19
условия капитуляции будут обсуждать? )))
neyexo 23 августа 2018 | 08:39
//обсуждались основные раздражители в отношениях с США //
Раздражители были придуманы, чтобы раздражать Обаму