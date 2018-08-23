В  Великобритании запретят продажу в зоомагазинах щенков и котят моложе шести месяцев

Как сообщили в Министерстве по вопросам окружающей среды, таким образом британские власти намерены бороться с жестоким обращением с животными. Нередко недобросовестные заводчики содержат собак, кошек и их потомство в неподобающих условиях. Как передает радио «Свобода, новые правила вступят в силу с 1 октября. И тогда желающие завести домашнего питомца должны будут обращаться в приют или к лицензированному заводчику.