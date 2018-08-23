В Великобритании запретят продажу в зоомагазинах щенков и котят моложе шести месяцев
Как сообщили в Министерстве по вопросам окружающей среды, таким образом британские власти намерены бороться с жестоким обращением с животными. Нередко недобросовестные заводчики содержат собак, кошек и их потомство в неподобающих условиях. Как передает радио «Свобода, новые правила вступят в силу с 1 октября. И тогда желающие завести домашнего питомца должны будут обращаться в приют или к лицензированному заводчику.
Комментарии5
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scherman 23 августа 2018 | 07:57
Это только увеличит стоимость щенка, но никак не оградит его от жестокого обращения.
astlire 23 августа 2018 | 08:25
scherman:
это,- правильный закон. ну да, щенки
\ будут дороже.
полугодовалый пес/кот,- это уже почти взрослое животное, а не трогательный мимишный пушистый котик
песик . мы брали кошку через приют у женщины, которая добровольно собирает беспородных котят, обучает их первоначальным навыкам( ходить в кошачий туалет, быть приветливым к людям и тп)
и кошкам и особенно собакам, в первые полгода нужно профессионально обучать элементарным навыкам .
и трижды важно,- для служебных собак среднего и больше размера.
sg97 23 августа 2018 | 08:09
А кота сожгли, лживые лицемерные ублюдки..
velbkeirf1 23 августа 2018 | 08:12
Новость на ЭХЕ второй день- похоже последствия действия н о в и ч к а на туманном Альбионе еще долго будут давать о себе знать
estamp 23 августа 2018 | 08:13
запретят продажу в зоомагазинах щенков и котят моложе шести месяцев
--- А тигрят, крольчат, ...