Экс-главе Urban Group, гендиректору «Ивастроя» Андрею Пучкову заочно предъявлены обвинения
Как заявила ТАСС адвокат Наталья Котеночкина, Пучкову инкриминируется злоупотребление полномочиями, которые привели к ущербу в 480 миллионов рублей. По версии следствия, речь идет о махинациях с пожертвованием части прибыли «Ивастроя» благотворительной организации Фонд «Созидание». Суд в Москве в начале августа заочно арестовал Пучкова. Сам фигурант объявлен в международный розыск. По сведениям Ъ, уголовное дело в отношении предпринимателя могли завести после жалоб дольщиков недостроенного жилого комплекса «Лайково».
Комментарии2
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lion64__2 23 августа 2018 | 08:09
Судя по всему, не меньше 90% строительных организаций криминальны по своей сути. А может, и больше 90%.
maximv 23 августа 2018 | 08:33
lion64__2: Судя по тому с какой легкостью строительная мафия пролоббировала московскую реновацию, дело скверное.