США вводят 25% пошлину на китайские товары, общей стоимостью в 16 млрд долларов
В этот список войдут 279 наименований китайской продукции. Это вторая часть анонсированных пошлин на китайский импорт на сумму 50 млрд долларов. Первая часть, под которые попали товары на 34 млрд, была введена 6 июля.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lom2011 23 августа 2018 | 08:09
Ну теперь Китай перенаправит эти товары в Россию, по сниженным ценам. Готовьтесь к празднику, ликуйте. Одна лишь незадача, даже на подешевевшие китайские товары у большинства россиян банальным образом нет денег. "Денег нет, но вы держитесь".
Где деньги, Володя, Дима? Как где? В Чечне, Донбассе, Крыму, Сирии, может быть уже в ЦАР. В крымском мосту, в сочинской олимпиаде, во владивостокском саммите, в московском метрополитене, да мало ли где? Но не в финансировании национальных приоритетов, связанных с качеством жизни всех россиян. Только в финансировании мега-проектов, связанных с обогащением друзей Пугабе и околопугабской мошки, читай мародёров.
glotov 23 августа 2018 | 08:22
Рыночные отношения в действии.