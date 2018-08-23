Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется с помощью российских средств связи
Об этом сообщает РИА со ссылкой на представителя госкорпорации «Ростех». По его словам, комплекс шифрованной связи из России протестирован американскими специалистами и установлен в официальной резиденции президента США.
Комментарии10
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putin2018 23 августа 2018 | 07:34
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
all_seeing74 23 августа 2018 | 07:39
Это новость к чему?!))))))
all_seeing74 23 августа 2018 | 07:41
Наверное шоб мы гордились!!!))))
venq 23 августа 2018 | 07:41
хорошая новость. напомнила мне про телемосты Россия-США. очень тогда любил их смотреть... :)
venq 23 августа 2018 | 07:43
это я про прошлую жизнь свою. :D
ihor_syvoryj 23 августа 2018 | 07:42
Так и вижу - картина маслом....
- Але! Барышня! Смольный!!!, тьху - Вашингтон! Да!
Седините с этим... Бараком, не!!! Дональдом! ДА! Трампом!...
Как трубку не берёт? Дома нет? А когда будет? Чо передать?
Скажите - Вова звонил! Во-ва! Путин. Какой пудель? Да не пудель а Пу- тин, Пу-тин.
Нет не из Китая. Из России.
estamp 23 августа 2018 | 08:04
ihor_syvoryj: По-моему я слышал щелчек? А-а-а... пукан лопнул.
piter_ug 23 августа 2018 | 07:51
Ещё одно бездарное вложение денег.
Ну разве что там первые услышат: «я ухожу».
Других общих тем нет.
zolingen 23 августа 2018 | 08:00
В Америке закочились дисковые телефоны.
estamp 23 августа 2018 | 08:02
Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется с помощью российских средств связи
--- Ну и дык... не китайские д средства использовать, все ж президенты?