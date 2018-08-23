Совет по правам человека попросит ФСИН госпитализировать арестованного главу Серпуховского района Александра Шестуна
Об этом «Эху Москвы» рассказала жена обвиняемого Юлия Шестун.
Юлия Шестун добавила, что здоровье ее мужа вызывает серьезные опасения, он плохо выглядит и еще сильнее убавил в весе.
Комментарии1
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velbkeirf1 23 августа 2018 | 07:54
Совет по правам человека просит.............
Медицина освобождает не только призывников от службы, но и расхитителей от наказания хорошо бы отстранять чиновников от работы как не прошедших проф осмотр