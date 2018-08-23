Арам Габрелянов покинул должность гендиректора холдинга News Media, управляющим проектом Life
Новым главой компании стал Анатолий Сулейманов. Об этом RNS рассказал сам Сулейманов. О причинах ухода Габрелянова не сообщается. По словам Сулейманова, Life откажется от лицензии СМИ и в начале октябре станет платформой пользовательского контента. Арам Габрелянов основал холдинг News Media в 2001 году. В разное время в него входили такие проекты как газеты «Жизнь» и «Твой день», а также телеканал Life.
Комментарии2
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iskander_kh 23 августа 2018 | 08:10
Бесславный конец проекта "сливной бачок".
kondrat_vlad 23 августа 2018 | 08:10
В Думу Габриляна, к своим ему там будет комфортно в среде инфузорий.