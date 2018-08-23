Пресненский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела Дмитрия Захарченко
Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД обвиняется в коррупции и воспрепятствовании правосудию. Как ожидается, на сегодняшнем заседании свои доказательства начнет представлять обвинение.
Комментарии2
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opiatnovyi63 23 августа 2018 | 08:09
Антикоррупционер обвиняется в коррупции! ЭТО , видимо, происходит только в России, где коррупция стала неотъемлемой частью в политике и экономике!
vla7815 23 августа 2018 | 08:11
\\\\\ Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД обвиняется в коррупции и воспрепятствовании правосудию. \\\\
Слово ПРАВОСУДИЕ в России получило противоположный смысл. Поэтому хрен поймешь о чем речь идет. Одно понятно - это очередной проходимец в едрапутинской власти. И далеко не последний.