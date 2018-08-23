В сети появилось первое за год видеообращение, приписываемое Абу Бакр аль-Багдади
Как сообщают AFP и Reuters, запись была распространена через проигиловские Telegram-каналы. Подтвердить подлинность голоса лидера ИГИЛ* пока не удалось. Сообщения о гибели аль-Багдади ранее поступали неоднократно, но подтверждения не находили. AFP со ссылкой на иракскую разведку пишет, что сейчас лидер террористической группировки скрывается на границе Сирии и Ирака.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ
Комментарии3
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gregor 23 августа 2018 | 07:23
В сети появилось первое за год видеообращение, приписываемое Абу Бакр аль-Багдади
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Что за наглость такая , ведь его уже раза 6 Путин победил ,и раза 5 Шойгу уничтожил .
kamen_12 23 августа 2018 | 07:37
gregor: Вроде только американцы с ИГИЛ воевали, Путин и Шойгу с демократической оппозицией. Или это не так?
gregor 23 августа 2018 | 07:48
kamen_12:
По крайней мере Путин сказал , что в Сирии российские военные проводят манёвры . Так на много дешевле ,чем на полигонах . Полигоны надо создавать ,инфраструктуры , задействовать местное население ... а в Сирии всё есть ,только летай и бомби ,учись . Путин сообщил ,что таким образом подымает квалификацию военных .
Ну а конкретно кого -нибудь замочить в сортире ,это уже классика . Но ...вы правы и телевизор с 86 % процентами , во всём виноваты Американцы .
Без этого Россия не проживёт . Ну или Европа ... не важно . Если в кране нет воды ,сантехник не виноват априори . Это генофонд и менталитет .