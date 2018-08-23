В сети появилось первое за год видеообращение, приписываемое Абу Бакр аль-Багдади

Как сообщают AFP и Reuters, запись была распространена через проигиловские Telegram-каналы. Подтвердить подлинность голоса лидера ИГИЛ* пока не удалось. Сообщения о гибели аль-Багдади ранее поступали неоднократно, но подтверждения не находили. AFP со ссылкой на иракскую разведку пишет, что сейчас лидер террористической группировки скрывается на границе Сирии и Ирака.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ