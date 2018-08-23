Чехия: Ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году является вторжением и оккупацией
Об этом говорится в резолюции, принятой чешским парламентом. Авторы документа называют его «четким посланием общественности и другим странам, включая Россию», призванным предотвратить «искажение истории».
Комментарии7
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nemez1 23 августа 2018 | 07:33
Если бы мировое сообщество всегда реагировало на подобные преступления против человечества, как Нюренбергский процесс, то подобных преступлений, как в Праге 1968 и похожих скорее всего не было бы.
balamuto 23 августа 2018 | 07:39
Не удалось чехов ссадить с пива на боярышник.
penderezky 23 августа 2018 | 07:43
Все таки чехи редкие конформисты. Двести лет разговаривали на немецком языке но к Австрии никаких претензий. Варшавский договор ввел войска это оккупация. Двести б не ВД у них не было бы государственности.
drgonish 23 августа 2018 | 07:45
50 лет прошло. Наконец-то сформулировали.
Кстати, вот так и надо майданы гасить в зародыше.. Только надо было одних немцев туда запустить.
Кстати, в 1965 году США вторглись во Вьетнам. Ужасающие последствия их преступлений против гражданского населения Вьетнам переживает до сих пор. Но, никаких четких посланий общественности как не было так и нет.
alex19021861 23 августа 2018 | 07:50
А кто А.В.Кольчака сдал большевикам? А где российское золото? А почему союзнички-рпдлецы по Антанте Англия и Франция не раздавили Ильича одним мизинцем в 1919? Выгодно было разрушение России. Вот поляки помогли большевикам осенью 1919г, чтобы забрать Киев, Минск и Вильнюс и получили Катынь…..
drgonish 23 августа 2018 | 08:10
alex19021861:
С развалом страны прекрасно справился Николай Вторый.
Про Катынь вообще любопытная причинно-следственная связь. Или вы тоже уверовали, что поляков расстреляли красные?
sg97 23 августа 2018 | 08:00
7 лет этим ублюдкам нравилось лизать сапог (и не только) немецкого господина, попутно обеспечивая того первоклассным оружием и пушечным мясом, а тут вдруг так захотелось зпадных свобод, что решили наплевать на свое участие в Варшавском Договоре, забыть на то, КТО их освободил от немцев и организовать революцию. Самостоятельно, ага..
ЗЫ Чем считать восстание ЧЕхословацкого корпуса, которого по доброте души пропустили через всю страну с оружием в руках, предоставив так нужные самим составы, а они в отместку начали убивать и грабить? Вот это ПРЕСТУПЛЕНИЕ не идет ни в какое сравнение с тем, что в 1968 страны Варшавского Договора мягко поставили на место одну заблудшую овцу. Все строго согласно договоренностям. А белочехи убили в десятки раз больше человек и украли последнее. Крысы гребаные...
Ну чуть больше 50 лет прошло и что? Значит можно считать что лет через 20-30 все забудется и эти пидорасы заткнутся?
ЗЫ Надо было Чехословакию оккупировать как Германию как побежденную страну, воевавшую на стороне Гитлера и не было бы проблем..