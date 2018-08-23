Рейсом санавиации из Охи в Южно-Сахалинск доставлена 10-месячная девочка с ножевыми ранениями
Как сообщили ТАСС в областном правительстве, состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. При каких обстоятельствах был ранен младенец, в интересах следствия пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии2
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balamuto 23 августа 2018 | 07:36
Ранен младенец "духовными" скрепами...однозначно..
piter_ug 23 августа 2018 | 07:46
Видимо скпепоносцы нажрались боярышника.