Суд в Ростове-на-Дону сегодня рассмотрит очередные иски родственников жертв авиакатастрофы, которая произошла в 2016

Суд в Ростове-на-Дону сегодня рассмотрит очередные иски родственников жертв авиакатастрофы, которая произошла в марте 2016 года. Тогда погибли все 62 человека, находившиеся на борту самолета компании FlyDubai.

Суд приступил к рассмотрению дел против авиперевозчика Flydubai в середине мая. Всего к компании поступило 34 иска. Как ранее сообщало ТАСС, часть из них уже рассмотрена, по некоторым стороны пришли к миру. Суть мировых соглашений не раскрывается, так как сами дела проходят в закрытом режиме. Сегодня в ростовском суде назначены заседания по четырем искам. Также известно, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд Объединенных Арабских Эмиратов. Как пишет агентство Regnum, по одному из исков Flydubai должен выплатить более 200 тысяч долларов.

Авиакатастрофа с участием Boeing 737 произошла в марте 2016 года. Рейс из Дубая в Ростов-на-Дону в течение двух часов при сложных метеоусловиях не мог сесть в аэропорту города. После второй неудачной попытки, при наборе высоты, лайнер рухнул на землю и полностью разрушился.

Межгосударственный авиационный комитет намерен в скором времени обнародовать результаты расследования авиакатастрофы.