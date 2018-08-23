Россия будет учитывать новые американские санкции в дальнейших практических шагах
Об этом РИА заявил высокопоставленный источник в российском руководстве. Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России в связи с использованием химоружия в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Пока официально о введении новых санкций не объявлено.
Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.
«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме».
Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции могут быть сняты, если Москва сделает «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине.
«Вводимые США ограничения вряд ли окажут существенное влияние на курс рубля». Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал заведующий лаборатории института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Российское правительство приложит все усилия, чтобы сохранить стабильным курс рубля, считает Александр Абрамов.
Комментарии1
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zollendorf 23 августа 2018 | 07:06
iPhone-ы запретят. Хана Apple-у :-)