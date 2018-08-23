Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года по версии Forbes

Соответствующий список опубликован на сайте издания. За 12 месяцев 57-летний Клуни заработал 239 млн долларов. Помимо гонораров от съемок, значительный доход обладателю двух «Оскаров» принесла продажа за 1 млрд долларов основанной им компании по производству текилы.