Российские операторы хотят, чтобы Google и Facebook, взяли на себя часть затрат в рамках «закона Яровой»
По сведениям REUTERS, «Ростелеком» и «Мегафон» разработали законопроект, в соответствии с которым, вводится понятие «иностранный организатор распространения информации в интернете». По замыслу разработчиков, подпадающие под это определение компании должны будут заключить договор и выплачивать компенсацию российским операторам за хранение своих данных.
Комментарии6
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rodom_neotkuda 23 августа 2018 | 06:51
слава богу на руси, дураков лет на 100 еше припасено (с)
prutkov100 23 августа 2018 | 07:02
Просто гениально ! А вот если Google и Facebook попросят заплатить всех пользователей , на территории самой тупой страны в мире , за использование своих брендов и серверов в валюте ?
ivar1964 23 августа 2018 | 06:52
О как! Уверен, что Гугл и Фейсбук встретят данную инициативу радостно и единодушно поддержат желания российских операторов - выложат кучу денег ради желания кучки идио..., пардон, депутатов Госдумы.
sumars 23 августа 2018 | 06:52
у них совсем кукуха поехала ?:D
eslichestno 23 августа 2018 | 06:57
Лучше всего, чтобы сама Яровая и ее коллеги из госдуры понесли часть затрат на исполнение закона из личных сбережений. И тогда бы поостереглись тупо исполнять приказы из АП и принимать идиотские законы.
ansata 23 августа 2018 | 07:03
)))