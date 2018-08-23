СМИ: Россия будет учитывать новые американские санкции в дальнейших практических шагах
Об этом РИА заявил высокопоставленный источник в российском руководстве. Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России в связи с использованием химоружия в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Пока официально о введении новых санкций не объявлено.
Комментарии5
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begly_ 23 августа 2018 | 06:48
Вот это умно, когда смотришь под ноги, чтобы не вступить в 4авно.
neyexo 23 августа 2018 | 06:49
А есть другие варианты?
(не учитывать)
tv_victim 23 августа 2018 | 06:50
"Россия будет учитывать новые американские санкции в дальнейших практических шагах"
А практические шаги - это опять грабеж населения в той или иной форме, я правильно понимаю?
begly_ 23 августа 2018 | 07:01
tv_victim:
А вы не отдавайте., идите в суд.
bazilgu 23 августа 2018 | 06:56
Российские "патриоты" упорно делают вид, что не понимают откуда взялись санкции. Будто Запад сидел, чесал пузо и вдруг ни с того- ни с сего решал- а введем- ка мы санкции. Как будто не было Крыма, Донбасса, Боинга. "Патриоты" упорно об этом забывают. А за санкции надо благодарить Путина с его комплексом неполноценности с детства, его понтами и желанием показать, какой он великий.