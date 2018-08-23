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06:34, 23 августа 2018

«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке

Как передает РБК, с  соответствующим письмом к  президенту обратился глава компании Игорь Сечин. По его мнению, преимущества необходимы при разработке месторождений в Сибири. В  Роснефти считают, что только так после налоговых маневров, из-за которых из отрасли изъяли 800 млрд руб., можно сохранить долю России на международном рынке.

Комментарии

4

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ivar1964 23 августа 2018 | 06:41

Уже и у "Роснефти" денег не хватает? Льготы нужны? Россияне, подайте Сечину, кто сколько может!

opiatnovyi63 23 августа 2018 | 06:43

Доля России таких как интересует таких как Сечин исключительно в интересах своей личной доли , выраженной миллионами долларов!

(комментарий скрыт)

ivan14 23 августа 2018 | 06:56

Пусть лучше сохранят долю на Российском рынке. А сокращение доли Роснефти на международном рынке это наверное ответные санкции ВВП запалу.

ura_123 23 августа 2018 | 06:58

Интересно,какой "манёвр" задумал Сечин???

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