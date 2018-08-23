«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке
Как передает РБК, с соответствующим письмом к президенту обратился глава компании Игорь Сечин. По его мнению, преимущества необходимы при разработке месторождений в Сибири. В Роснефти считают, что только так после налоговых маневров, из-за которых из отрасли изъяли 800 млрд руб., можно сохранить долю России на международном рынке.
Комментарии4
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ivar1964 23 августа 2018 | 06:41
Уже и у "Роснефти" денег не хватает? Льготы нужны? Россияне, подайте Сечину, кто сколько может!
opiatnovyi63 23 августа 2018 | 06:43
Доля России таких как интересует таких как Сечин исключительно в интересах своей личной доли , выраженной миллионами долларов!
ivan14 23 августа 2018 | 06:56
Пусть лучше сохранят долю на Российском рынке. А сокращение доли Роснефти на международном рынке это наверное ответные санкции ВВП запалу.
ura_123 23 августа 2018 | 06:58
Интересно,какой "манёвр" задумал Сечин???