Российский топливный союз предупреждает о возможном скачке цен на бензин
В сложившихся условиях экспорт топлива станет более выгодным, и это приведет к увеличению стоимости на внутреннем рынке. Об этом телеканалу «РБК» рассказал президент союза Евгений Аркуша.
Рост цен на топливо уже имел место в начале этого года. За 5 месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.
Комментарии6
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edyatel 23 августа 2018 | 06:39
Зачем предупреждать? Надо повысить и всё.
Советские люди в булочную на такси не ездят.
begly_ 23 августа 2018 | 06:43
Давно нужно подтянуть цены на бензин к американским., у нас $2.70 за галлон 87 регулярный.
polikarpich 23 августа 2018 | 06:43
А если экспорт станет совсем невыгодным или невозможным, то тем более. Так, что ли?
begly_ 23 августа 2018 | 06:55
polikarpich:
Такого быть не может когда нефть фантазирует из земли, а за ее добычу платят гроши. Это всегда выгодный промысел.
begly_ 23 августа 2018 | 06:57
фонтанирует
sokolok61 23 августа 2018 | 06:43
Блеф.
Российское топливо настолько плохО, что не Европе, не Америке не нужно...