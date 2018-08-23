Российский топливный союз предупреждает о возможном скачке цен на бензин

В сложившихся условиях экспорт топлива станет более выгодным, и это приведет к увеличению стоимости на внутреннем рынке. Об этом телеканалу «РБК» рассказал президент союза Евгений Аркуша.

Рост цен на топливо уже имел место в начале этого года. За 5 месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.