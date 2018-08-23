Россия увеличила закупки золота в ожидании санкций США
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ, только в июле российский ЦБ приобрел свыше 26 тонн золота — рекорд с ноября 2017 года. После этого объем золотовалютных резервов России достиг 2170 тонн. В июле, по данным американского Минфина, Россия сократила вложения в американские облигации и выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США.
Комментарии3
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begly_ 23 августа 2018 | 06:40
Ну вот, снова новое поколение россиян будет искать золото партии и так его и не найдет..
xuato 23 августа 2018 | 06:54
Армия кремлевских наемников Вагнера с использованием афрорабов моет золотишко в ЦАР. Готовится фюрер к блокаде.
ugas 23 августа 2018 | 06:58
Санкции обзывают бесперспективными, а сами золотишко скупают.