Россия увеличила закупки золота в ожидании санкций США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ, только в июле российский ЦБ приобрел свыше 26 тонн золота — рекорд с ноября 2017 года. После этого объем золотовалютных резервов России достиг 2170 тонн. В июле, по данным американского Минфина, Россия сократила вложения в американские облигации и выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США.