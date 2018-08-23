Владимир Путин сомневается в эффективности новых санкций, которые готовится ввести Вашингтон
При этом президент России выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности правительства нивелировать влияние новых санкций США на российскую экономику. По его словам, кабмин уже подготовил комплекс соответствующих мер.
Комментарии6
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polikarpich 23 августа 2018 | 06:36
Да вы не сумлевайтесь, гражданин начальник! Всё будет в лучшем виде.
begly_ 23 августа 2018 | 06:38
Сомнения это нехорошее чувство для президента. Президент должен быть уверен в своих решениях.
ivar1964 23 августа 2018 | 06:39
Путин сомневается? А между тем Российский топливный союз предупреждает о возможном скачке цен на бензин. И это только один пример. Бесперспективность? То же самое говорили в СССР. Где этот СССР? Там же будет и Россия.
ugas 23 августа 2018 | 06:45
Если они такие бесперспективные, что же вы вместе с деревянным рублем из трусов выпрыгиваете? не обращайте внимания, и все.
akustik57 23 августа 2018 | 06:57
Значит всё наоборот ! Но это только начало ...
omichka 23 августа 2018 | 07:01
А зачем тогда "соответствующие меры" и помощь Роснефти? Неэффективно ведь!