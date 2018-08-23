Дональд Трамп рассмотрит вопрос помилования бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта

Об этом президент США заявил в интервью телеканалу «Фокс ньюс». Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы. Присяжные в суде Александрии вынесли вердикт, признав его виновным в нарушениии налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. По словам журналистки, бравшей интервью, американский лидер «сказал, что ему жаль Манафорта. Они были друзьями, хоть тот работал на него всего 100 дней. Интервью, как ожидается, выйдет в эфир сегодня.