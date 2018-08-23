Кадыров: Команда совершить нападения на полицейских в Чечне поступила через соцсети из-за рубежа
Об этом у себя во «Вконтакте» пишет глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, вербовщики специально привлекли для этого детей с неокрепшей психикой. Преступление, по оценке Кадырова, носит глубоко продуманный и целенаправленный характер и является «настоящим заговором … против всего чеченского народа». Не снимает Кадыров ответственности и с родителей детей.
Комментарии3
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seva1223 23 августа 2018 | 06:20
Тот случай когда глава республики убийца, но это не травмирует детей.
polikarpich 23 августа 2018 | 06:39
А главарь республики может привести текст этой самой команды, указать конкретного отправителя?
ivar1964 23 августа 2018 | 06:45
polikarpich: А зачем? Это же и так всем понятно. Всем 86%.