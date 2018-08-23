Сегодня в Казани пройдет очередной митинг против повышения пенсионного возраста

Организаторами акции станут местные коммунисты.

Это уже не первый митинг КПРФ в Казани против пенсионной реформы. В июле партийцы провели одну из самых масштабных протестных акций в городе, за последние пару лет. Она собрала порядка 2000 человек. Помимо сегодняшнего митинга в Казани, коммунисты намерены провести еще один 2-го сентября. Эта акция должна стать общероссийской. Тем временем власти столицы Татарстана отказываются согласовать ее в центре города перед зданием Пенсионного Фонда. Второго сентября коммунистов отправляют митинговать на окраину. В КПРФ считают, что после масштабной июльской акции власти Казани просто опасаются давать партийцам площадки в центре. И именно поэтом согласовать митинги удаётся лишь в спальных районах. Коммунисты заявили, что будут судится с исполкомом Казани.

Митинги против пенсионной реформы в Татарстане периодически проводят и другие политические партии. Только накануне свою акцию провели представители ЛДПР. Тем временем власти Татарстана пенсионную реформу поддерживают.