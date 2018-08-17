Следствие завершило работу по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат правозащитника Виктор Ануфриев.
Юрия Дмитриева обвиняют в насилии над приемной дочерью
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат правозащитника Виктор Ануфриев.
Юрия Дмитриева обвиняют в насилии над приемной дочерью
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
О целостности России, продолжая дискуссию …Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!? Но мы можем и должны выйти из тупика! Нам нужна целостная и свободная Россия!..
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.