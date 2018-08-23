Крупный швейцарский банк заморозил около 5 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам
Это было сделано из-за санкций США в отношении России.
Во втором по величине банке Швейцарии Credit Suisse раскрыть имена владельцев замороженных активов отказались. Однако, как сообщает Reuters, пояснили, что действия кредитной организации связанны с санкционный политикой США. Агентство уточняет, что ограничительные меры Вашингтона не действуют на территории государства, однако швейцарские банки зависимы от американской валюты, и поэтому вынуждены следовать политике Соединенных Штатов. Две другие крупные финансовые группы UBS и Julius Baer отказались рассказать о том, предприняли ли они меры, схожие с Credit Suisse, однако отметили, что с уважением относятся к международным санкциям. По данным Центробанка в прошлом году в Швейцарию из России было выведено чуть больше 6 миллиардов долларов.
В 2009 году власти США оштрафовали Credit Suisse на полмиллиарда долларов из-за того, что банк проводил операции клиентов из Ирана и Судана, в отношении которых действовали американские ограничительные меры.
Комментарии20
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yralez 23 августа 2018 | 06:08
Искренне рад.
kablukov 23 августа 2018 | 06:10
Как они посмели? Это жё всё сплошные истинные путинцы, пламенные борцы за дело повышения благосостояния простых россиян.
tag188 23 августа 2018 | 06:11
Ну что же, мои поздравления этим россиянам. Благодарности направляйте величайшему геополитику вселенной :))
plank1957 23 августа 2018 | 06:11
Путин говорил: "Услышьте нас сейчас!" Услышали!
begly_ 23 августа 2018 | 06:13
Российский лох доверил Швейцарии 6 миллиардов?, забавно.
plank1957 23 августа 2018 | 06:21
begly_:
А что, надо было в Сбербанк положить?
begly_ 23 августа 2018 | 06:28
plank1957:
Да никуда не нужно было ложить, а оставить при себе., неужели в нынешних условиях и это непонятно лохам.
plank1957 23 августа 2018 | 06:52
begly_:
Вот Захарченко и оставил, используя в качестве кошелька квартиру. Причем у него было намного меньше 5 лярдов зелени. А для таких денег и целого этажа может не хватить.
sg97 23 августа 2018 | 06:15
Обычное ворье, холуи заокеанские..
Другим наука, не будут держать бабло за границей..
prade 23 августа 2018 | 06:19
sg97: "Другим наука, не будут держать бабло за границей"
Можно держать, если деньги не ворованные или не получены преступным путем.
sg97 23 августа 2018 | 06:27
prade:
Хуясе логика.. Одна страна заявляет (бездоказательно! доказывали только разве что себе ) что кого то отравили. Другая тут же впряглась и объявили санкции. Третья тут же встала в позу чего изволите и украла чужие деньги.. Зашибись правовая система... Пидарасы лицемерные..
Надо тоже грохнуть какого-нибудь сцаконагла в Москве, ввести санкции и отобрать все их активы и отказаться выплачивать любые долги. Будет справедливая ответка..
begly_ 23 августа 2018 | 06:32
prade:
Какая разница каким путем получены деньги?, какой смысл тогда воровать, если ты лох и доверяешь свой капитал какому то мировому банку.
zkotor 23 августа 2018 | 06:15
Всю эту банду во главе с главарём следовало бы в ноль обезжирить, всех скопом, чтоб ни одна гнида сгрупироватся не успела!
begly_ 23 августа 2018 | 06:15
Лучше бы в украинские банки положили эти миллиарды., надежнее было бы., хоть что то сохранили бы.
buzukin1908 23 августа 2018 | 06:18
Ну всё! ПЦ швейцарам! Никаких чаевых, мля! И так ровно по $700 на каждое рыло пришлось. Говорили же - замучаетесь пыль глотать по евросудам. Вот и сосите...
Никакой политики, только личное: Это молодая жена любителя сафари попросила наложить арест в обеспечение будущего раздела имущества и выручки от размещения объявлений жриц продажной любви... :)
lenin3 23 августа 2018 | 06:18
Что ж вы делаете,швейцарские мрази,все ухудшаете и ухудшаете жизнь российского народа:придется теперь Вошьдю,для покрытия убытков подельников или поднимать НДС или ещё увеличивать пенсионный возраст...
begly_ 23 августа 2018 | 06:35
lenin3:
Да забыть надо за эти пенсии., до них еще дожить попробуй.
askol2016 23 августа 2018 | 06:50
"Надежно, как в швейцарском банке..." - это не для путинской России!
xuato 23 августа 2018 | 06:52
Замахнулись на самое святое на - шубохранилища. Моль беспредельствует, а в это время главный скрепник православного рейха отплясывает на родине Габсбургских монархов.
donnarosadalvadores 23 августа 2018 | 07:04
Если чутка денег осталось, пусть купят маечки - не смешите мои искандеры - и патриотично, и китайскую экономику - верного соседа и друга - поддержат.