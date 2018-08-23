Крупный швейцарский банк заморозил около 5 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам

Это было сделано из-за санкций США в отношении России.

Во втором по величине банке Швейцарии Credit Suisse раскрыть имена владельцев замороженных активов отказались. Однако, как сообщает Reuters, пояснили, что действия кредитной организации связанны с санкционный политикой США. Агентство уточняет, что ограничительные меры Вашингтона не действуют на территории государства, однако швейцарские банки зависимы от американской валюты, и поэтому вынуждены следовать политике Соединенных Штатов. Две другие крупные финансовые группы UBS и Julius Baer отказались рассказать о том, предприняли ли они меры, схожие с Credit Suisse, однако отметили, что с уважением относятся к международным санкциям. По данным Центробанка в прошлом году в Швейцарию из России было выведено чуть больше 6 миллиардов долларов.

В 2009 году власти США оштрафовали Credit Suisse на полмиллиарда долларов из-за того, что банк проводил операции клиентов из Ирана и Судана, в отношении которых действовали американские ограничительные меры.