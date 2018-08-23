Секретарь СБ РФ Николай Патрушев встретится сегодня с помощником президента США по нацбезопасности Болтоном в Женеве

Одной из тем беседы станет возможное сотрудничество двух стран в Сирии, — сказал Болтон.

Также на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения и острые международные проблемы.

Соединенные Штаты попытаются давить на Россию для продвижения своих интересов в Сирии. Такое мнение в интервью телеканалу «РБК» высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

На встрече будут обсуждаться также двусторонние отношения и острые международные проблемы.