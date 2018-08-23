Секретарь СБ РФ Николай Патрушев встретится сегодня с помощником президента США по нацбезопасности Болтоном в Женеве
Одной из тем беседы станет возможное сотрудничество двух стран в Сирии, — сказал Болтон.
Также на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения и острые международные проблемы.
Соединенные Штаты попытаются давить на Россию для продвижения своих интересов в Сирии. Такое мнение в интервью телеканалу «РБК» высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
На встрече будут обсуждаться также двусторонние отношения и острые международные проблемы.
Комментарии4
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plank1957 23 августа 2018 | 06:07
Э, бросьте, господа! Патрушеву надо спасти активы путинских кошельков.
ak242 23 августа 2018 | 06:10
Операция "Санрайз-2"?
begly_ 23 августа 2018 | 06:19
Молотов Риббентроп в новой истории.
multipulti 23 августа 2018 | 06:25
кондуктор нажми на тормоза