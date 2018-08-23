Россия увеличила закупки золота в ожидании санкций США.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ, только в июле российский ЦБ приобрел свыше 26 тонн золота — рекорд с ноября 2017 года. После этого объем золотовалютных резервов России достиг 2170 тонн. В июле, по данным американского Минфина, Россия сократила вложения в американские облигации и выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США.
Комментарии1
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lenin3 23 августа 2018 | 05:32
Вот я и смотрю-рупь всё крепнет и крепнет...