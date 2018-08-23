Россия будет учитывать новые американские санкции в дальнейших практических шагах.
Об этом РИА заявил высокопоставленный источник в российском руководстве. Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России в связи с использованием химоружия в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Пока официально о введении новых санкций не объявлено.
Комментарии2
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ostapbey 23 августа 2018 | 05:16
Будет учитывать?
Делать пометки на полях ежегоднике "яйарбух фюрпсихоаналитик унд психопаттлогик"
Даже??
j_partizan 23 августа 2018 | 05:26
Учитывать надо было, когда крушили собственные научные предприятия и производственные предприятия.
А теперь остаётся только огребать за тягу к лёгкой наживе.