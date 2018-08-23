Россия будет учитывать новые американские санкции в дальнейших практических шагах.

Об этом РИА заявил высокопоставленный источник в российском руководстве. Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России в связи с использованием химоружия в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Пока официально о введении новых санкций не объявлено.