В Испании к концу года откроют первый в мире дом престарелых для геев.

Как передает радио «Свобода», в новом центре будет жить около 60 человек. В Испании около 160 тысяч человек старше 65 лет, которые причисляют себя к ЛГБТ. Не смотря на то, что испанцы считаются одной из наиболее толерантных наций по отношению к ЛГБТ-сообществу, пожилые гомосексуалы зачастую подвергаются дискриминации в обычных домах престарелых.