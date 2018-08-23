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04:05, 23 августа 2018

Экс-главе Urban Group, гендиректору «Ивастроя» Андрею Пучкову заочно предъявлены обвинения.

Как заявила ТАСС адвокат Наталья Котеночкина, Пучкову инкриминируется злоупотребление полномочиями, которые привели к ущербу в 480 миллионов рублей. По версии следствия, речь идет о махинациях с  пожертвованием части прибыли «Ивастроя» благотворительной организации Фонд «Созидание». Суд в Москве в начале августа заочно арестовал Пучкова. Сам фигурант объявлен в международный розыск. По сведениям Ъ, уголовное дело в отношении предпринимателя могли завести после жалоб дольщиков недостроенного жилого комплекса «Лайково».

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