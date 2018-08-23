Россия будет учитывать новые американские санкции в дальнейших практических шагах.
Об этом РИА заявил высокопоставленный источник в российском руководстве. Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России в связи с использованием химоружия в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Пока официально о введении новых санкций не объявлено.
Комментарии3
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agamasat 23 августа 2018 | 04:21
Как хочешь, так и понимай: то ли больше не будет травить людей полонием и новичком, то ли будет еще больше...
alexsokol777 23 августа 2018 | 05:28
agamasat:
Дурачком будет травить, как всю украину последние 25 лет
com30 23 августа 2018 | 04:47
Странная новость.
Кое кто очень высокопоставленный, сказал кое кому низко поставленному, что если вдруг что, то будет очень и очень, и это что то конечно же обязательно где то учтут!
Похоже на то, что кто то спросил что то у электрика на столбе, когда тот менял там сгоревшую лампочку, а может и не, но делал это с очень серьезным и озабоченным выражением морды лица.)))