КНДР приостановила работы по демонтажу Испытательного ракетном полигоне Сохэ.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщила исследовательская группа «38 Норт» при Университете имени Джонса Хопкинса. По ее данным, с 3 августа «на испытательном стенде и стартовой площадке не произошло видимых изменений. Количество грузовиков на полигоне по сравнению с июлем уменьшилось. На Американско-Северо-Корейском саммите в Сингапуре КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.