Российские операторы хотят, чтобы Google и Facebook, взяли на себя часть затрат в рамках «закона Яровой».

По сведениям REUTERS, «Ростелеком» и «Мегафон» разработали законопроект, в соответствии с которым, вводится понятие «иностранный организатор распространения информации в интернете». По замыслу разработчиков, подпадающие под это определение компании должны будут заключить договор и выплачивать компенсацию российским операторам за хранение своих данных.