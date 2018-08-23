«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке.
Как передает РБК, с соответствующим письмом к президенту обратился глава компании Игорь Сечин. По его мнению, преимущества необходимы при разработке месторождений в Сибири. В Роснефти считают, что только так после налоговых маневров, из-за которых из отрасли изъяли 800 млрд руб., можно сохранить долю России на международном рынке.
Комментарии2
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kup1964 23 августа 2018 | 03:30
Отдать Сечину немедля ! Даешь НДС 30!
alex55 23 августа 2018 | 04:09
".. для сохранения доли..."
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Велик и могуч русский язык. Убрав из предложения слово "Россия", открываются истинные намерения господина Сечина...