«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке.

Как передает РБК, с соответствующим письмом к президенту обратился глава компании Игорь Сечин. По его мнению, преимущества необходимы при разработке месторождений в Сибири. В Роснефти считают, что только так после налоговых маневров, из-за которых из отрасли изъяли 800 млрд руб., можно сохранить долю России на международном рынке.