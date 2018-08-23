Владимир Путин сомневается в  эффективности новых санкций, которые готовится ввести Вашингтон.

При этом президент России выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности правительства нивелировать влияние новых санкций США на российскую экономику. По его словам, кабмин уже подготовил комплекс соответствующих мер.