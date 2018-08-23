Владимир Путин сомневается в эффективности новых санкций, которые готовится ввести Вашингтон.
При этом президент России выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности правительства нивелировать влияние новых санкций США на российскую экономику. По его словам, кабмин уже подготовил комплекс соответствующих мер.
Комментарии4
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begly_ 23 августа 2018 | 03:19
Хорошо что не теодолировать санкции собираются, а только нивелировать.
salut__521 23 августа 2018 | 03:31
Сумневается он, видите ли... "Рано или поздно" у него, понимаешь...
Ну рано или поздно фюрер и сам ласты склеит и, надо заметить, будет прав.
vadimp 23 августа 2018 | 04:15
"При этом президент России выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики."
Ну как? Совок то уделали!? Чем "НетПутина — нет России." хуже?
agamasat 23 августа 2018 | 04:16
Сомневается... Эксперименты ставит над населением страны - загнемся или нет? Отчень эффективный менеджер! А потенциал большой - голодоморы, блокадный Ленинград, братские могилы, топить врагов в крови народной... Бабы еще нарожают!