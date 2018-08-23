Рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга прибыл в  Симферополь с 4-хчасовой с задержкой.

Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта Симферополь. В чем заключались эти мероприятия, и чем они были вызваны, не уточняется. Сообщается лишь, что в настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.