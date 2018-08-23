Россия увеличила закупки золота в ожидании санкций США.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ, только в июле российский ЦБ приобрел свыше 26 тонн золота — рекорд с ноября 2017 года. После этого объем золотовалютных резервов России достиг 2170 тонн. В июле, по данным американского Минфина, Россия сократила вложения в американские облигации и выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pomapamzahob 23 августа 2018 | 02:28
древние деды. закупать надо технологии и информацию. вот, что имеет цену. а не кусок металла. "и эти люди учат нас не ковыряться в носу!" позорище!
salut__521 23 августа 2018 | 02:29
Типа, ну пускай санкции отмокают, а мы пока соберём барахлишко, начальство приказало менять точку, перебазироваться, вот так...