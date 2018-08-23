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02:04, 23 августа 2018

Россия увеличила закупки золота в ожидании санкций США.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ, только в  июле российский ЦБ приобрел свыше 26 тонн золота — рекорд с ноября 2017 года. После этого объем золотовалютных резервов России достиг 2170 тонн. В июле, по данным американского Минфина, Россия сократила вложения в американские облигации и выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США.

Комментарии

2

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pomapamzahob 23 августа 2018 | 02:28

древние деды. закупать надо технологии и информацию. вот, что имеет цену. а не кусок металла. "и эти люди учат нас не ковыряться в носу!" позорище!

salut__521 23 августа 2018 | 02:29

Типа, ну пускай санкции отмокают, а мы пока соберём барахлишко, начальство приказало менять точку, перебазироваться, вот так...

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