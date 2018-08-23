Вашингтон и дальше будет вводить антироссийские санкции.
Так считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, это не заставит Москву изменить ее политический курс. Эта позиция будет доведена до сведения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. «Тем более что 56 санкционных раундов мы уже прошли», — заметил Рябков. Болтон сегодня встречается в Женеве с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
Комментарии1
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dobrodeyatel 23 августа 2018 | 02:36
а санкции и не должны кого-то заставить))) только народные вилы и камни могут что-то поменять )))