США вводят 25% пошлину на китайские товары, общей стоимостью в 16 млрд долларов.
В этот список войдут 279 наименований китайской продукции. Это вторая часть анонсированных пошлин на китайский импорт на сумму 50 млрд долларов. Первая часть, под которые попали товары на 34 млрд, была введена 6 июля.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 23 августа 2018 | 01:59
Это рынок, хомки. Рыночная экономика. Так и запишите.
Продвижение амеровского жидкого газа в европу - верх свободной экономической политики. Строго по Гайдару, Чубайсу и прочей мрази.