Ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году является вторжением и оккупацией.
Об этом говорится в резолюции, принятой чешским парламентом. Авторы документа называют его «четким посланием общественности и другим странам, включая Россию», призванным предотвратить «искажение истории».
Комментарии3
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ansh 23 августа 2018 | 01:46
Совки скажут - братская помощь. Им ссы в глаза - всё божья роса.
zztop1960 23 августа 2018 | 02:20
ansh: Такая же " братская помощь." была в Финляндии , Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Афганистане , Грузии, Молдове, Украине
m_anuchin 23 августа 2018 | 02:18
И как насчет "братской помощи" теперь!?...