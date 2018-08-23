Силовики в Чечне задерживают родственников и знакомых участников нападения на полицейских 20 августа.
Об этом «Кавказскому узлу» рассказал родственник одного из убитых при нападении. Представитель МВД заявил изданию, что задержания связаны с проведением следственных действий. «Все — в рамках закона», — добавил он. Ответственность за серию нападений взяла на террористическая группировка «ИГИЛ».
Комментарии2
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salut__521 23 августа 2018 | 01:52
Ну да, а потом сжигать дома родственников тоже будут в рамках закона?..
spbdweller 23 августа 2018 | 02:16
Если это не террор, то что тогда террор?