Силовики в Чечне задерживают родственников и знакомых участников нападения на полицейских 20 августа.

Об этом «Кавказскому узлу» рассказал родственник одного из убитых при нападении. Представитель МВД заявил изданию, что задержания связаны с проведением следственных действий. «Все — в рамках закона», — добавил он. Ответственность за серию нападений взяла на террористическая группировка «ИГИЛ».