Команда совершить нападения на полицейских в Чечне поступила через соцсети из-за рубежа.

Об этом у себя во «Вконтакте» пишет глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, вербовщики специально привлекли для этого детей с неокрепшей психикой. Преступление, по оценке Кадырова, носит глубоко продуманный и целенаправленный характер и является «настоящим заговором … против всего чеченского народа». Не снимает Кадыров ответственности и с родителей детей.